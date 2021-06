Barcelona: el futuro de Sergi Roberto puede dar un giro de 180 grados

Fue uno de los jugadores más criticados en ese final de campaña que acabó con Barcelona regalando el título ante Granada y en Levante. El 2021 de Sergi Roberto ha hecho que el club le haya puesto en la rampa de salida pensando en un mercado que de momento, no tiene ningún interés formal por el volante. A solo un año para que termine su contrato, desde España aseguran que su futuro puede dar un giro de 180 grados.

Desde MARCA apuntan que Laporta, Koeman y Alemany no contaban más con el jugador de 29 años. Sergi Roberto tenia abierta la puerta para buscar un futuro lejos del Camp Nou, donde por su rendimiento y salario veían un final de ciclo. Tras algunas semanas donde no se le ha podido situar en ninguna operación de intercambio y donde nadie ha llegado con dinero fresco a Barcelona, su futuro puede ser más blaugrana que nunca.

El medio reporta que en Cataluña no quieren verle partir de manera gratuita el año que viene y si bien Koeman no le tendrá cómo primera opción para ningún puesto dentro del once, puede que se apueste por renovar su contrato. ¿Los motivos? Liberar masa salarial y darle ritmo para que llegue una oferta parecida a esos 60 millones de euros que querían dejar en el Camp Nou dos años atrás.

MARCA indica que gracias a su contrato de 10 millones de euros por temporada, Sergi Roberto es uno de los primeros en la lista de Laporta para reajustar los salarios de la primera plantilla Culé. El club necesita bajar los gastos en cuanto a sueldos para salir al mercado y si no hay cambios en los vínculos con los futbolistas, esto será imposible.

De esta manera, el agente de Sergi Roberto ya habría sido notificado con que el club podría ofrecerle dos años más de contrato siempre y cuando no lleguen ofrecimientos por más de 25 millones de euros. Si bien el verano apenas empieza, en Barcelona no descartan que haga parte del nuevo proyecto.

