"Barcelona y Lionel Messi desarrollan todo mi potencial": Sergiño Dest

Por estas horas, el lateral derecho Sergiño Dest se ha sumado a los entrenamientos de la Selección de Estados Unidos, de cara a los partidos amistosos de este jueves ante Jamaica, y el domingo con Irlanda del Norte; sin embargo, todavía tiene en su cabeza los dos goles que convirtió con Barcelona, en la victoria como visita por 6-1 a Real Sociedad por la Liga Española.

Luego de convertirse en el primer jugador de la Unión Americana en anotar un doblete en el balompié hispano, el defensor se refirió a su buen presente en el cuadro catalán, y a lo importante que ha sido en su crecimiento profesional, la influencia del astro argentino Lionel Messi.

"Siento que me he desarrollado mucho en Barcelona; este sistema que estamos jugando ahora (3-4-2-1), es algo que me queda muy bien, porque tengo a alguien detrás de mí y me gusta tomar algunos riesgos en mi juego. Si tomo riesgos en el juego, estoy en mi mejor momento, tomando medidas y atacando", señaló Dest.