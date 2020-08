Bartomeu descarta el regreso de Neymar al Barcelona este mercado de pases

A mediados del 2017, luego de permanecer en las filas del primer equipo por más de cuatro años, Neymar decidió salir del Barcelona en busca de nuevos objetivos en otra liga de renombre. Desviculándose de forma completa del elenco de la Liga Española y llegando al París Saint-Germain, el crack carioca no tardó en convertirse en una de las grandes figuras de la Ligue 1.

Desde aquel mercado de pases en el que el tridente que el ex Santos conformaba con Lionel Messi y Luis Suárez se desarmó, el apellido del atacante de Brasil no tardó en ser relacionado en más de una oportunidad con una posible vuelta a España. Aunque la institución buscó gestionar la repatriación de Ney, lo cierto es que por distintos motivos la misma no pudo ser concretada.

En diálogo con Sport, Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, habló sobre distintos tópicos vinculados al presente del club de España. Al ser consultado sobre el hipotético retorno de Neymar, el máximo mandatario del elenco Blaugrana afirmó: "En esta situación, es inviable". Tampoco el PSG lo quiere vender, es normal porque es uno de los mejores jugadores del mundo".

Exteriorizando que el club buscó repatriar sin éxito a Ney en la pasada ventana de transferencias, Bartomeu, a su vez, indicó que en el presente mercado será imposible gestionar el retorno del futbolista. "El verano pasado lo intentamos con muchas ganas, pero este verano no habrá ningún intento. La situación es la que es: el club ha dejado de ingresar 200 millones de euros entre marzo y junio. Y la temporada 2020-21 preveíamos ingresar 1.100 millones, pero seguramente tendremos un 30 por ciento menos", indicó.

"Si no mejora la situación de la pandemia, no habrá público ni museo ni tiendas y se seguirá perdiendo dinero. Nos obliga a un gran rigor en la gestión: hay que revisar qué inversiones son imprescindibles y cuáles pueden esperar. Hay que adaptarse", agregó el presidente del Barcelona haciendo mención al delicado momento que vive el club a causa de la pandemia mundial.

