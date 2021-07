Bonucci se burló de la arenga de Inglaterra en la Eurocopa

Este domingo, Italia volvió a consagrarse en la Eurocopa luego de 53 años. Los dirigidos por Roberto Mancini se impusieron ante Inglaterra por penales en el mítico estadio Wembley. El conjunto británico, que hizo de local en el estadio histórico londinense en 6 de los 7 encuentros que tuvo que disputar en la competición, utilizó un lema para decir que la copa se iba a quedar en su casa.

"It's coming home", decían tanto hinchas, como jugadores. Traducido al español sería "viene a casa", en referencia a la Eurocopa. Tras el partido, Leonardo Bonucci, reformuló la frase y gritó ante las cámaras: "It's coming to Rome" (Viene a Roma). El defensor, que marcó el empate para la Azzurra en el segundo tiempo, hizo referencia a que se llevan el trofeo a la capital romana y de esa forma se burló de la frase de los ingleses.

Tras la consagración, a Bonucci se lo vio emocionado ante los periodistas y mencionó que Italia tocó fondo antes de este título. Cabe recordar que la selección europea no había conseguido la clasificación para el Mundial de Rusia 2018, algo que no ocurría desde hacía 60 años.

"Realmente lo hemos hecho. Es increíble. De sólo pensar en dónde empezamos y lo bueno es que cuando tocás fondo los verdademos hombres encuentran la fuerza para salir. Tenemos que dar las gracias a un gran entrenador, un gran presidente, a un gran grupo y a esta gran afición", declaró el central de Juventus.

��️ ���������������� ��������������, jugador más veterano en marcar en una final de la EURO, emocionado tras proclamarse campeón de la #EURO2020 con #ITA .@bonucci_leo19 | @azzurri pic.twitter.com/EVmBdtrjrM — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) July 11, 2021

Con el triunfo, Italia consiguió su segundo título en la Eurocopa, luego de haberla obtenido en 1968 como locales. Con dos triunfos, se acercan a los máximos ganadores de la competencia: Alemania y España, que ganaron el certamen en tres ocasiones cada uno.

Lee También