Borussia Dortmund hizo lo que Antonio Briseño no quiso

Además de registrar un impresionate número de infectados y muertos, el coronavirus afecta al mundo entero en otros aspectos. Sobre todo, en lo que se relaciona a la economía.

Cuando todo esto pase, y ojalá sea lo antes posible, la mayoría de los países del mundo se verán afectados en razones monetarias por el gran esfuerzo que se está haciendo para frenar la propagación.

Ante esta situación, muchos trabajadores del planeta tendrán que sufrir disminuciones en sus salarios. Pero al plantel profesional de Borussia Dortmund se le ocurrió un idea solidaria para contrarrestarlo.

Los jugadores del equipo dirigido por Lucien Favre tomaron la decisión de bajar sus ingresos para que muchos empleados de la ciudad puedan conservar su puesto.

"El Borussia Dortmund ahorrará decenas de millones en total, lo que ayudará a proteger a BVB como uno de los mayores empleadores de la ciudad de Dortmund en medio de la crisis del coronavirus", comunicó el equipo alemán a través de un anuncio oficial.

Cabe recordar que hace algunas horas, en México, Antonio Briseño fue consultado por esta posibilidad y se negó rotúndamente: "Tenemos proyectos por construir y un patrimonio, no podría. Me endeudé en muchas cosas, contemplo mi sueldo, hablo a título personal, yo no. Los que ganan demasiado en Europa, si ellos quieren pues cada quien, uno tiene necesidades en base a su sueldo, yo en lo personal no".

