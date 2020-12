El presidente del Barcelona, contundente: "Hubiera vendido a Messi"

Sacudiendo de lleno al planeta, Josep María Bartomeu y su comisión directiva decidieron dar un paso al costado y dejar el club en manos de Carles Tusquets y su gestión interina. El Barcelona, sin presidente fijo desde hace varias semanas, ya se puso a trabajar para llevar a cabo cuanto antes las elecciones, las cuales se efectuarán el 24 de enero de 2021.

�� Carles Tusquets, president de la Comissió Gestora del Barça, a @elmonarac1 :



��️ "Des del punt de vista econòmic, hauria venut Messi a l'estiu. Hagués estat desitjable pels diners que hauries rebut i estalviat"



�� https://t.co/mUPtnOyloq@EsportsRAC1 @FCBRAC1 #Messi pic.twitter.com/v9hGW44pMS — RAC1 (@rac1) December 3, 2020

En las últimas horas, en diálogo con RAC1, Tusquets dejó al desnudo todos los problemas que el elenco de la Liga Española vive al día de la fecha. Situando la cuestión económica como uno de los principales dolores de cabeza del club, el directivo catalogó la situación como "pésima" y "preocupante".

Messi, el homenaje ideal y las palabras justas. Hasta siempre, Diego. Te vamos a extrañar. pic.twitter.com/WYKBnyyrwu — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 29, 2020

Explicando que el próximo mes los deportistas de la institución no recibirán el sueldo, Carles afirmó: "Los jugadores no cobrarán la mensualidad de enero. Tienen dos pagos, en enero y en julio y este enero no cobrarán la paga. Se ha aplazado de la misma manera que también se han aplazado otros tipos de emolumentos previstos como los bonus por ganar títulos".

Dejando en claro que la situación es preocupante, Tusquets confirmó que al elenco Culé le hubiera servido vender a nada más ni nada menos que Lionel Messi el pasado mercado de pases. "Económicamente hablando, yo hubiera vendido a Leo Messi en el mercado de verano. Hubiera sido deseable. Por lo que ingresas y por lo que te ahorras. La Liga Española exige unos límites salariales", reveló.

Lee También