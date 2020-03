Chatón Enríquez: "No se tomen a broma el Coronavirus"

Chatón Enríquez, jugador de Salamanca, dialogó con ESTO y le pidió a la sociedad mexicana que tome las precauciones necesarias para evitar la propagación del virus y no llegar a la situación en la que se encuentra España.

"He visto los noticieros y los diarios digitales y la manera en la que el presidente y el subsecretario de prevención y promoción de salud, que dio unas declaraciones medio extrañas, sí es triste darse cuenta cómo han sido tan poco empáticos en el tema de esta pandemia, pero también creo que es un problema de la sociedad, hoy con tanta información y con tanta cercanía y acceso a las medidas de precaución, que no tomen en cuenta y no se haga responsable cada quien de tomar su lugar en esta situación, creo que es responsabilidad de las autoridades y las personas, al final de cuentas, el gobierno puede decir una cosa, pero si las personas no toman iniciativa y no hacen consciencia… es de todo un poco", señaló el mexicano.

Arrestos y una ciudad fantasma



El "terror" que vive Chatón Enríquez por el coronavirus en España ��https://t.co/XGiFisSrgj pic.twitter.com/F53IB092dp — La Afición (@laaficion) March 19, 2020

Además, aseguró que al tener a su familia a su lado siente más tranquilidad, aunque también siente temor por su gente querida que se encuentra en México. "Yo creo que es difícil, para nosotros el no estar solos, el estar en compañía de mis hijos y mi esposa lleva a que todo sea un poco más ligero, pero claro que nos preocupan mucho nuestros padres, nuestros amigos, nuestros familiares, que están en México, y ver de la manera en la que se está tomando la situación allá es un poco desesperante, no quisiéramos que esto pasara en México. Sabemos que allá la situación es diferente, que el control de las personas no es lo mismo que acá, es más difícil controlar a la gente y bueno, creo que más que nunca es un tema que no se debe tomar a la ligera, eso es lo que me preocupa, que allá no se tengan los recursos o la capacidad de sobrellevar una situación así", dijo Enríquez.

"LAS AUTORIDADES NOS HAN DICHO QUE AÚN FALTA TIEMPO PARA QUE ESTO TERMINE"#FSRadioMX Jorge 'Chatón' Enríquez nos compartió cómo vive en Salamanca, España la crisis por el coronavirus que ha generado que la población esté en cuarentena en sus casas pic.twitter.com/4aiGHdMqqG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 20, 2020

Chatón criticó la forma en la que las medidas fueron tomadas en España. "Nosotros hace un par de semanas estábamos llevando una vida normal, sin tomar las precauciones adecuadas y parecía que las autoridades no creían que esto fuera a llegar tan rápido, cuando en Italia ya era un estado de alarma bastante grave, entonces no tomamos las precauciones adecuadas y ahora por eso estamos viviendo una etapa de esta manera", sentenció.

