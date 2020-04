Chatruc y el día que casi destroza a Lichtsteiner: "Te espero adentro, te voy a matar

Esta cuarentena nos tenía a mal traer, pero nunca imaginamos la sorpresa que nos iban a dar nuestros amigos de Líbero.

El programa de TyC Sports tenía guardado un especial de Líbero Versus con José Chatruc.

Chatruc jugando en Grasshopper de Suiza. Año 2003. (Getty)

El Pepe reveló varias historias de su rica carrera, pero nos quedamos con la pelea que tuvo con el lateral suizo Stephan Lichtsteiner.

"El peor compañero era el 3 que jugó en la Juventus, Lichtsteiner. Lichtsteiner, si me estás viendo: ¡sos un sore...!". lanzó el exjugador de Racing.

"Era malo, malo malo. Se fijaba en la ropa que te ponías. Me había comprado dos bóxers de una buena marca. Tenía dos iguales. Uno de al lado me mira y me dice "Eh, bien". Y se da vuelta el otro (Lichtsteiner), lo mira y le habla en suizo. Yo lo miro y pienso: "¿Este hijo de p... qué dijo?" Al lado mío había uno que hablaba español y me tradujo: "Dice que este lo usaste ayer". ¡Mirá que sor...!", narró.

Chatruc y su pelea con Lichtsteiner: "EL PEOR COMPAÑERO QUE TUVE"

En un imperdible #LiberoVS con @matipelliccioni, Pepe contó sus cruces con el alemán cuando compartieron plantel en el Grasshoper de Suiza. pic.twitter.com/q8CrYlFeaj — TyC Sports (@TyCSports) April 16, 2020

Por último, contó la vez que estuvo cerca de irse a las manos con él: "Un día me acuerdo... el jugaba de 4 y yo de 8. Nunca me la daba. En una práctica discutimos y le digo: "Te espero adentro, te voy a matar. No me entendía, se lo dije en inglés. "Inside. I'll wait for you". Entró pidiendo perdón, casi lo mato. Después le dije que era un burro y terminó en la Juventus".

