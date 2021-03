"Tuve que trabajar a mi manera y ganarme un puesto en Chelsea": Christian Pulisic

Tras hacer su regreso a la Selección de Estados Unidos en la goleada por 4-1 ante Jamaica en Austria, el delantero Christian Pulisic aprovechó para referirse a su presente complejo en el Chelsea, donde desde la llegada del alemán Thomas Tuchel a la dirección técnica, ha debido batallar para hacerse un lugar en el equipo.

Así lo reconoció en conferencia de prensa con el seleccionado nacional, donde se le consultó por su actualidad en el cuadro inglés, reconociendo que la situación "no ha sido fácil", pero que ya la vivió cuando llegó al equipo en 2019, estando Frank Lampard en la dirección técnica.

El atacante, que jugó 45 minutos en su vuelta al Team USA, está viviendo un momento dispar en los Blues, donde en esta temporada ha jugado 29 partidos, sólo 16 de ellos como titular, apenas ha convertido un gol, mas advierte que por la forma en la que trabaja, va por buen camino.

"Me siento muy confiado en mi forma en este momento y en la forma en que me siento y juego. Voy por buen camino. Soy un tipo que siempre quiere jugar, pero creo que estoy en buen camino. Me encanta no demostrarle a la gente que está equivocada, sino demostrar que tengo razón de alguna manera", sostuvo Pulisic.