Con oxígeno: así se prepara Neymar para la final de la Champions League

���� Ángel Di María en Europa. . ⚽558 partidos jugados. �� 75 goles anotados. �� 86 asistencias. �� 25 títulos. . Desde el 2008 hasta la fecha, siempre Di María se mantuvo en la elite. Jugó en Benfica, Real Madrid, Manchester United y PSG. Ayer ganó el premio a Mejor jugador del Partido y disputará la final de la Champions por segunda vez en toda su carrera. El argentino merece reconocimiento. No cualquiera puede mantenerse tanto tiempo en lo más alto. Y siempre jugando como en el barrio ��

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Aug 19, 2020 at 8:45am PDT