Califican de lambón a Marocco por sus excesivos elogios a James Rodríguez

Una gran expectativa hubo en toda Colombia y parte de Latinoamérica por el debut de James Rodríguez con el Everton, en su duelo del pasado domingo contra el Tottenham, en cual terminó en victoria para el equipo del colombiano por 0-1.

Sin embargo, desde el día anterior hubo molestias en las redes sociales porque ESPN, cadena televisiva que transmite la Premier League para Latinoamérica anunció que el partido iba a ser narrado por Jorge Barril y los comentarios de Andrés Marocco y el exjugador Carlos Valdés.

Y los temores de quienes empezaron a criticar la presencia de Marocco se fueron plasmando en los 90 minutos de partido entre Tottenham y Everton ya que sus comentarios fue desbordados hacia elogios para James y se olvidó que estaba en una transmisión para todo el continente y había que hablar más del juego que del colombiano.

Hola #PREMIERxESPN @SC_ESPN ¿Van a torturar a las personas con estos comentaristas cada vez que haya un partido que involucre a Everton? Todo bien con James, pero ¿Pueden tratar de no halagarlo cada dos segundos? — Barón Escandón Gómez (@Baron_E) September 13, 2020

"Según ESPN está jugando James FC vs el Tottenham", "Hola #PREMIERxESPN @SC_ESPN ¿Van a torturar a las personas con estos comentaristas cada vez que haya un partido que involucre a Everton? Todo bien con James, pero ¿Pueden tratar de no halagarlo cada dos segundos?", "Estos colombianos en ESPN, no paran de romper los huevos con James Rodríguez, "Qué bien que respira James por la nariz, eso le faltaba al Everton", fueron algunos de los cometarios de las personas en redes sociales.

Como todos vemos a James // Como lo ve ESPN y los de Twitter pic.twitter.com/RotqBKkVP7 — Fran (@frabigol) September 13, 2020

Evidentemente tanto en Colombia, como en el continente hubo molestias, además, el compañero de Marocco, el exfubolista Carlos Valdés, tampoco colaboró mucho en la transmisión y se le notó la falta de preparación para el juego y se dedicaba a hacer comentarios vacíos y datos que veía en Twitter.

Van 80 minutos del partido Tottenham vs Everton y los colombianos de ESPN 2 dedicaron 70 minutos para hablar de James Rodríguez �� — JUNITA (@DondetaJunita) September 13, 2020

