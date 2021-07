¿Cuánto dinero pierde Lionel Messi por día al no tener contrato vigente con el Barcelona?

Seguramente Lionel Messi ahora mismo no tiene cabeza para pensar en dinero, en cuanto le llega a su cuenta o no, debido a la obtención del título de Copa América, contra nada más que con Brasil y en el estadio Maracaná, triunfo que significó su primer trofeo con la Albiceleste.

Sin embargo, desde España hicieron el cálculo de cuánto deja de recibir el astro argentino al día al no tener un vínculo contractual vigente con el club de sus amores, el Barcelona. Es una considerable cantidad que de seguro no afectará las finanzas del argentino y su familia.

Desde el pasado 30 de junio se venció el contrato de Messi con el conjunto catalán. Ahora mismo es agente libre y puede negociar con cualquier institución en el mundo. Claro está que como es un secreto a voces, el futbolista argentino terminará arreglando su continuidad en el cuadro Culé.

"Me gustaría decir que ya está hecho, pero no es así. Las conversaciones van bien, pero no está cerrado. La idea es cerrarlo lo más pronto posible. Le conviene a él y también a nosotros porque si resolvemos este asunto otros se solucionarían más rápido. Estamos confiados porque él se quiere quedar", dijo Joan Laporta sobre lo que serán las negociaciones con Lio.

De otra parte, ‘L’Equipe’, medio francés hizo los cálculos y disminuciones al salario del argentino; un monto económico que dio a conocer El Mundo, de España. Finalmente se supo que al día, el campeón de la Copa América pierde 100.000 Euros al día. Una considerable cantidad, pero que según la fortuna de Messi, es poco lo que le afecta.

