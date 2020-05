Cuatro goles y dos expulsados en el triunfo del Hoffenheim contra Colonia

Después de un primer día de la jornada 28 de la Bundesliga bastante movida con el cruce entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, este miércoles se completó la jornada con importantes partidos para la zona de competiciones y también la de descensos, donde hoy están el Werder Bremen (22 puntos pero un partido menos) y el Paderborn (19 puntos).

Uno de los partidos más entretenidos de este miércoles fue el de Hoffenheim y Colonia, que se disputó en el Rhein-Neckar-Arena de Baden-Wurtemberg. El dueño de casa tiene el objetivo de meterse en las competiciones europeas, donde la disputa se ha dividido entre los cinco primeros equipos (se reparten los cuatro boletos a la Champions y el de la fase de grupos de la Europa League) y el resto.

Justamente, el Hoffenheim está incluido en el "resto", que pretende el único lugar que le queda a los demás clubes: el boleto para la segunda ronda de la clasificación a la Europa League. Hoy dio un gran paso ante el Colonia y aprovechó la derrota del Schalke 04, que se dio a la misma hora.

A los once minutos, el dueño de casa ya ganaba gracias al gol de Christoph Baumgartner. Anoten ese nombre: austríaco, mediocampista ofensivo y de tan solo veinte años. Quince minutos después, Sebastiaan Bornauw fue expulsado en el Colonia. El panorama no podía ser mejor para el local. No obstante, el encuentro recién empezó a definirse en los primeros minutos de la segunda parte.

A los cuarenta segundos de comenzado el complemento, nuevamente apareción Baumgartner, quien estiró la ventaja. Dos minutos después, Steven Zuber puso cifras de goleada. Era todo a favor del Hoffenheim, aunque tuvo sus tropezones. Dos minutos después del 3-0, Benjamin Hübner se fue expulsado y el partido quedó diez jugadores contra diez. A la hora de juego, Florian Kainz descontó para el Colonia, que no pudo remontar el marcador y finalmente fue triunfo para el local.

