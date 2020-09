Depay sobre el Barcelona: "Sé que hay interés"

La continuidad de Lionel Messi en el Barcelona no cambió de ninguna manera el parecer de Ronald Koeman sobre Luis Suárez.

Más allá de la enorme amistad que hay entre los sudamericanos, el DT quiere sacarse de encima al histórico goleador para buscar sangre fresca que tome su lugar.

Hace varios meses que el nombre ideal parecía ser Lautaro Martínez, pero las negociaciones con el Inter nunca llegaron a buen puerto.

Por este motivo, el entrenador decidió salir a buscar a un viejo conocido, el cual supo tener a cargo cuando trabajaba en la Selección de Holanda.

Se trata de Memphis Depay, que tras jugar ante Italia por la Liga de las Naciones, decidió ponerle fin a los rumores con unas simples palabras.

"No he escuchado mucho de mi agente, así que vamos a esperar. Sé que hay interés, pero más allá de eso no tengo nada que decir”, soltó.

Y enfocado en los compromisos con su país, cerró: "Tenemos que ver qué pasa. Vuelvo al club este martes, luego ya veremos cómo continuamos”.

