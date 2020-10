AS: el motivo por el que Ronald Koeman está desesperado en Barcelona

���� Alemania 2006: 6° puesto ���� Sudáfrica 2010: 5° puesto ���� Brasi 2014: 2° puesto ���� Rusia 2018: 16° ¿Cómo crees que terminará la ���� Argentina de Messi en Qatar 2022 ����?

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Oct 10, 2020 at 12:28pm PDT