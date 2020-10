Maradona defendió a Messi y le pegó al Barcelona: "No lo trataron como se merecía"

Luego de la histórica derrota por 8 a 2 a manos del Bayern Múnich en la Champions League, la relación entre Barcelona y Lionel Messi pasó a vivir épocas de crisis. Con el vínculo cerca de romperse y al borde de un auténtico caos, el argentino se vio obligado a ceder en su deseo por partir de la institución de sus amores.

Pese a que en primera instancia todo indicaba que La Pulga había quedado a mano con el club del Viejo Continente, lo cierto es que quedó demostrado que el futbolista rompió de forma definitiva su relación con Josep María Bartomeu. El tiempo pasó, y finalmente hace unas pocas jornadas el directivo tomó la decisión de renunciar a su cargo como presidente del club.

En diálogo con Clarín, haciéndose eco de la batalla que el crack argentino entabló con la dirigencia hace unos pocos meses, Diego Maradona saltó al cruce y dejó su opinión en el camino. "Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también", confesó.

Arremetiendo contra la institución Blaugrana por el trato brindado a Lionel, El Pelusa continuó: "El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como se merecía. Les dio todo, los llevo a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aire y le dijeron que no".

Rememorando su época en el Nápoli, el director técnico de Gimnasia de La Plata cerró: "Lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club muy grande, la gente que te quiere. Yo en el Napoli no lo hice".

