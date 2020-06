Dybala: "Sería bueno jugar en Barcelona"

Barcelona está pensando en un 9. Tiene a Luis Suárez, es verdad, pero también sabe que pronto alguien tendrá que reemplazarlo. Por eso, nada mejor que fichar a un joven talento para que se vaya preparando para ese día. El elegido, sin ningún tipo de dudas, es Lautaro Martínez. Es la novela del coronavirus y todavía no tiene un final. ¿Seguirá en Inter? ¿Jugará en el elenco Culé? Incógnitas.

El que se ofreció en las últimas horas para jugar en el Barça fue Paulo Dybala. El delantero dialogó con CNN y contó que sería un sueño: "La verdad es que es un club extraordinario y con Messi aún más. Sería bueno jugar allí. La Juventus también es un club increíble, grande y lleno de historia, donde juegan grandes campeones".

A fines de 2022 termina su contrato con la Vecchia Signora. Todavía no hablaron de una posible renovación. Sobre esto, la Joya manifestó: "Tengo un año y medio de contrato, no es tanto, y entiendo que dado lo que sucedió con el coronavirus no es fácil para el club, pero otros jugadores han renovado...".

"Por ahora no hay nada. Tengo un año y medio de contrato, no es tanto, y entiendo que dado lo que sucedió con el coronavirus no es fácil para el club, pero otros jugadores han renovado... Así que esperemos", cerró el delantero. ¿Cómo tomarán estas declaraciones en Juventus?

Hace unos años, Dybala dijo que era complicado jugar con Messi en la Selección Argentina porque lo hacían en puestos "similares". Veremos qué pasará en Barcelona...

¿A quién prefieren como compañero de Messi en Barcelona? — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 9, 2020

