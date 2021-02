Una más y van: Hazard no se entrenó por problemas físicos

Real Madrid tiene la cabeza metida su próxima cita ante Huesca. Con Zinedine Zidane recuperado del coronavirus y reincorporado a los entrenamientos, el Merengue buscará acortar la distancia ante el Atlético y pelearle LaLiga, algo que no parece para nada sencillo.

En el entrenamiento de este martes, el plantel se entrenó con normalidad pero se sumó un nuevo apellido a la lista de ausentes: Hazard.

Si bien el club no dio un parte médico oficial, Eden no se entrenó y el motivo sería por una nueva molestia física, algo que lo persigue desde su llegada a la institución madrileña.

Hasta el momento, el paso del belga por el equipo blanco no fue el deseado y el motivo principal es que nunca pudo tener la regularidad que todos esperaban para tener el nivel que mostró en Chelsea.

De todas formas, al no haber parte oficial, se especula que su malestar no sea grave y no le impediría integrar la nómina de futbolistas para visitar a Huesca, en un compromiso que será el próximo sábado ante Huesca.

Lee También