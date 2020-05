Edwin Congo rompió el silencio y aclaró: "Yo no trafico con cocaína, estoy muy tranquilo"

El exfutbolista colombiano, Edwin Congo fue detenido durante la mañana de este martes a causa del tráfico de drogas en España.

El hoy panelista del programa El Chiringuito rompió el silencio y habló de lo sucedido. "Yo estoy muy tranquilo, yo no he hecho nada agravante. Yo no trafico con cocaína, no tengo cocaína en mi casa. A duras penas estoy bien de salud, confinado, me comporto muy bien".

El exjugador admitió que tiene vínculos con las personas involucradas pero se declaró inocente y sin participación en estos negocios.

"El tipo de circunstancias en las que se está presentando esto no son cómodas para mí, para mi familia. El sensacionalismo de la noticia hace que las cosas no se digan tal como son, simplemente me llamaron y di indagatoria", aseguró en la charla con el panel del programa "El Chiringuito TV".

Por último, Congo se presentó disconforme con el tratamiento del tema que tuvo la prensa colombiana. "Sabía la bomba que iba a caer en Colombia. En Colombia son muy sensacionalistas y mucho más con este tipo de situaciones, allí con tal de vender una noticia te descueran totalmente, no me llamó nadie a preguntarme que ocurrió", sostuvo.

