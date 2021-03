El descargo de Cristiano Ronaldo en Instagram tras explotar en Serbia-Portugal

Este sábado en el Estadio Estrella Roja, la Selección de Portugal no pudo salir del empate de 2-2 con Serbia por la segunda jornada de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022. Una igualdad muy agridulce por lo que pasó casi en tiempo de descuento y que fue una de las polémicas del fin de semana.

+ Video: la jugada de la polémica de Cristiano Ronaldo

A los 93 minutos de partido, cuando el 2-2 ya parecía final, Cristiano Ronaldo casi se puso a celebrar el 3-2 agónico al rematar al arco y ver cómo el balón pasó la última línea. No obstante, en ese preciso momento un jugador de la Selección Serbia llegó para barrer y despejar el balón. Al no haber VAR en estas instancias de Eliminatorias, para el árbitro y el juez de línea no fue gol.

Hasta en la repetición de la transmisión oficial parece ver que fue gol, el portugués explotó de bronca, se ganó la amarilla por el árbitro principal, se sacó la cinta de capitán de la bronca y se marchó hecho un fuego rumbo al vestuario visitante. Después del encuentro, CR7 hizo su descargo a tráves de las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, el delantero de la Juventus subió una foto suya felicitando a sus compañeros y escribió: "Ser capitán de la Selección de Portugal es uno de los mayores orgullos y privilegios de mi vida. Siempre doy y daré todo por mi país, eso nunca cambiará. Pero hay momentos difíciles que afrontar, especialmente cuando sentimos que se está perjudicando a toda una nación".

Siempre autoexigente como nadie, el luso tampoco estará contento que en estos dos partidos -ésta fue la segunda fecha, la primera fue 1-0 a Azerbaiyán de local- no ha podido marcar goles. No obstante, Cristiano está más capitán que nunca y buscará llegar al objetivo: clasificar a la próxima Copa del Mundo.

El posteo de Cristiano Ronaldo:

Lee También