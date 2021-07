El director de fútbol de Tottenham aún no habló con Harry Kane sobre su posible salida

Harry Kane es uno de los delanteros más codiciados del mundo y cuando en este verano europeo manifestó que le gustaría salir de Tottenham, fueron varios los equipos de la Premier League que se interesaron en el inglés. Mientras está por disputar las semifinales de la Eurocopa con su selección, hubo intentos de llevarse al '9', pero las ofertas fueron rechazadas por la dirigencia del club londinense, que posee su pase por tres temporadas más.

El director general del fútbol de Tottenham, Fabio Paratici, manifestó a Sky Sport que mantener a Kane no es sólo su objetivo, es el objetivo del club. Esta declaración va en la misma línea que la oferta 100 millones de libras que rechazó el Tottenham a Manchester City el mes pasado, aunque aún quedarían otros clubes en el radar que intentarán ir a la carga por él: como Chelsea y Manchester United.

Pese a los tiempos de incertidumbre, Paratici le da espacio al delantero mientras compite en la Eurocopa: "No he sabido nada de él todavía porque no quiero molestar a los jugadores que están ocupados en la Eurocopa, no me parece justo. Están enfocados en sus propios objetivos con sus selecciones". Inglaterra tiene por delante la semifinal ante Dinamarca el próximo miércoles y Kane dejó en claro anteriormente que: "Todo mi enfoque está en cómo puedo ayudar a este equipo y cómo podemos tener éxito en este torneo".

Los elogios de Fabio Paratici a Harry Kane

"En este momento, es uno de los mejores delanteros del mundo. Es un jugador completo, realmente especial. Su físico es el de un verdadero número nueve, un verdadero cazador furtivo, pero también tiene una técnica increíblemente refinada", describió Paratici al delantero. Y agregó: "Es capaz de disparar con ambos pies y también proporciona muchas asistencias, muy pocas personas lo notan, porque marca tantos goles. Es un jugador de equipo, pero es un rematador al mismo tiempo, así que realmente creo que está entre los tres primeros del mundo".

El delantero de 27 años lleva marcados 204 goles en 301 partidos con el Tottenham y se ha convertido en un símbolo para el club en los últimos años. Su deuda pendiente y lo que lo lleva a querer salir del club es la falta de títulos, ya que aún no ha podido alzar un trofeo importante en su carrera en el club de Londres.

Lee También