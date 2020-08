El épico trolleo de Neymar al RB Leipzig tras pasar a la final con PSG

Este martes, Neymar no estuvo tan solo en el campo de juego como contra Atalanta, donde fue la gran figura de la agónica remontada del Paris Saint-Germain. No obstante, el astro brasileño no bajó su nivel.

El extremo dio dos asistencias: primero para el 1-0 de Marquinhos de cabeza tras un tiro libre y después le dio el 2-0 a Ángel Di María con un taco espectacular.

En el Estadio da Luz, Neymar llegó al vestuario totalmente eufórico después de la clasificar a su primera final de Champions con el PSG.

El ex Barcelona agarró el celular y metió una historia totalmente diabólica para el cargar al RB Leipzig.

Escribió su típica frase "pai ta na final" con una foto de sus vacaciones tomando en un vaso de Red Bull.

¿Una predicción suya?

