Preocupación por Yerry Mina: Everton reportó posible caso de Coronavirus

Este viernes amanecimos con una noticia preocupante, pero no alarmante, debido a que el equipo en el que juuega Yerry Mina, Everton, reportó un posible caso de contagio de Coronavirus.

El equipo inglés no dio detalles del nombre del miembro de la plantilla de primera división que tuvo fiebre en la noche de este jueves, pero ya se tomaron medidas al respecto.

“Everton Football Club puede confirmar que un miembro del equipo del primer equipo del Everton informó una temperatura alta anoche y ahora está llevando a cabo un período de autoaislamiento durante siete días”, informó el equipo a través de sus redes sociales.

Según pudo aclarar el comunicado del Everton, por las medidas del Gobierno de Inglaterra solo entró en caurentena preventiva el jugador que presentó el síndrome febril y como medida preventiva han cerrado el complejo deportivo donde entrena el equipo de primera división.

“La salud, el bienestar y la seguridad de todos los jugadores, el personal y las partes interesadas del Everton es la prioridad absoluta del Club. Por lo tanto, el Club tomó la decisión de cerrar todos los lugares de trabajo de Everton, incluidos USM Finch Farm, Goodison Park y su sede en el Royal Liver Building en el centro de Liverpool”, comunicó la escuadra inglesa.

Por el momento, la noticia no pasa de ser una situación preocupante más no alarmante porque solo un futbolista del Everton está en aislamiento y no todo el plantel.

Además, no se ha confirmado el caso positivo para Covid-19 y esperamos que nuestro Yerry Mina no haya sido quien presentó fiebre en la noche de este jueves.

