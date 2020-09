El histórico del Barcelona que defendió a Messi: "No se puede dudar de su actitud"

Culminando de forma abrupta la temporada 2019/2020 con la histórica goleada recibica a manos del Bayern Múnich, Lionel Messi tomó la decisión de cambiar de aire y le comunicó al Barcelona su deseo de salir del club para irse a otra liga capaz de satisfacer sus exigencias deportivas.

Luego de meditarlo por un tiempo más que extenso, mientras el mundo estuvo hablando constantemente de la novela del mercado de pases protagonizada entre La Pulga y el conjunto Blaugrana, el astro argentino decidió quedarse por un tiempo más en la institución y postergar su partida.

Criticado por algunos y apoyado por otros, lo sucedido con el atacante recopiló un sinfín de opiniones de personas experimentadas. En las últimas horas, en diálogo con RAC1, Víctor Valdés, histórico ex arquero del equipo Culé, respaldó al rosarino.

El ex guardameta, haciéndose eco de la batalla protagonizada entre el Barcelona y el crack argentino, manifestó que no la pasó para nada bien mientras la novela en cuestión estuvo en boca de todos. "He sufrido porque no se puede poner en duda ni la actitud de Leo ni el que representa por el Barça", aseguró.

Exteriorizando su alegría por la decisión final de Messi y el plus que Lionel le brindará al elenco de la Liga Española, Valdés completó: "Estoy muy dolido por los comentarios pero me alegro de que se quede y pueda dar muchas alegrías al Barça, que las necesita".

Lee También