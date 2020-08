El tuit de Piqué, del 31 de diciembre de 2019, que se volvió viral

Humillante. Durísima. Un papelón total. Barcelona ayer perdió uno de los partidos más duros de su historia. Podía caer, hasta no era el favorito, pero nadie esperaba un asesinato como el que se dio. Bayern Munich le metió 8. Sí, el elenco de Alemania superó la marca que le gritó a Brasil en el Mundial de 2014. Un golpazo total para un escudo acostumbrado a otra cosa.

Cuando terminó el duelo, Gerard Piqué fue uno de los pocos en todo el club en dar la cara. Y fue durísimo: "No se puede ir por Europa así. No es ni la primera ni la segunda vez. Espero que sirva de algo. Me ofrezco, si hay que traer sangre nueva, soy el primero en irme". Sí, puso a disposición su salida.

Después del encuentro, las redes sociales también empezaron a jugar su partido. Los memes inundaron la escena, pero también hubo un tuit del defensor campeón del mundo con España que se volvió viral. ¿Uno sobre el encuentro? No, uno que tiró el 31 de diciembre de 2019.

2020. Suena muy bien! — Gerard Piqué (@3gerardpique) December 31, 2019

En el mismo, se lo puede leer a Piqué escribiendo "2020. Suena muy bien!". Bueno, no. Todas las respuestas son sobre el partido de ayer, asegurando que, sin dudas, Gerard se equivocó con su pronóstico.

No sabemos qué será de su futuro. Tampoco de Lionel Messi. Tampoco de Barcelona. Se vienen cambios. No sabemos cuándo van a empezar, tampoco cómo van a terminar. A esperar...

