En Italia afirman que habrá Lionel Messi vs. Raúl Jiménez en la Serie A

Juventus ha adquirido a Cristiano Ronaldo en el 2018, pero no sería el único equipo favorecido. La estrella mundial y todo lo que lleva con su andar CR7, hace que los mercados se disparen favorablemente hacia la Serie A, siendo mirada con distintos ojos por inversores, entrenadores y jugadores. Si Cristiano pudo ir al equipo de Turín, no hay razones como para no ver a otros futbolistas de enorme clase mundial en la liga italiana.

Hace un tiempo se viene diciendo que Raúl Jiménez podría fichar por la Vecchia Signora una vez que finalice su temporada con el Wolverhampton. La temporada del delantero mexicano es tan increíble, que no llamaría la atención que un grande como lo es el conjunto italiano haya posado los ojos en él. Sin embargo, lo llamativo de la cuestión es que Raúl podría integrar la misma liga también junto a Lionel Messi.

La portada del medio La Gazzetta dello Sports advirtió que el padre de Messi se encuentra en Milano para comprar una casa. Claro está, los rumores son cada vez más grandes de ver a Lionel en otro equipo distinto al Barcelona, por de su relación con la directiva, y el equipo de destino sería el Inter, actualmente dirigido por Antonio Conte y que tiene, dentro del plantel, a otro argentino: Lautaro Martínez.

La directiva del Nerazzurri no será la única que intentará seducir a Messi, ya que el mejor jugador del mundo finalizará contrato con el Barça en el 2021, razón por la cual no se debería abonar ningún tipo de dinero por un mercado de transferencia, dejando todo eso para un gran salario por algunos años.

La situación de Jiménez, en cambio, es distinta. La Juventus deberá abonarle lo que pidan los Wolves, aunque lejos estarían de desembolsar los 100 millones de dólares que querían en un principio por el delantero revelación de la Premier League.

Lee También