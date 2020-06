En Italia destruyeron a Lautaro Martínez: "Tiene la cabeza puesta en Barcelona"

Desde hace varios meses, Lautaro Martínez está en la órbita de Barcelona. De hecho, el delantero argentino de Inter de Milán es el objetivo principal del conjunto catalán para el próximo mercado de pases.

Mientras tanto, el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Racing Club fue parte del compromiso que su equipo afrontó como visitante de Napoli, por la vuelta de las semifinales de la Copa Italia.

A diferencia de lo que venía mostrando antes de la pandemia, Lautaro Martínez tuvo un rendimiento realmente adverso y no pudo gravitar en ningún momento. Por ello, fue objeto de duras críticas.

Los diversos medios de comunicación italianos no dudaron en atacar a Lautaro Martínez por su actuación frente a Napoli, en la que el equipo comandado tácticamente por Antonio Conte quedó eliminado.

"Lautaro Martínez está con la cabeza en otra parte, pensando en Barcelona. Se lo vio distraído, decepcionó. Ahora la pelota es del entrenador Conte: no es una gestión fácil. Martínez no estuvo en el campo, no se lo vio. Solo un disparo al arco en el primer tiempo", publicó 'La Gazzetta dello Sport'.

"Fue el gran ausente de la noche y es fácil, demasiado fácil saber por qué. Lautaro puede convertirse en un caso perdido en lo que queda de la temporada", exteriorizó al respecto 'Mediaset'.

"Marcó su último gol el 26 de enero y el ayuno continuó en este juego. Poco se ve y no ayuda a Lukaku. No es realmente una carrera para un futuro barcelonista. El reemplazo es perfecto", exteriorizó 'Corriere dello Sport'.

La publicación de 'La Gazzetta dello Sport'.

Lee También