En Rangers se cansaron de la actitud de Alfredo Morelos

La situación de Alfredo Morelos en el Rangers empieza a cambiar. En últimos días los dirigentes se han presentado disconformes con su actitud y pretenden reiniciar conversaciones con el conjunto del Lille de Francia, quien ya habría realizado una oferta interesante por su pase.

El fin de semana pasado, el nacido en Cereté fue desacartado de la convocatoria de su equipo en lo que fue el juego en el que el Rangers logró imponerse por un 2 a 0 ante el conjunto del Kilmarnock en duelo correspondiente a la quinta fecha del rentado escocés.

Según The Scottish Sun, el jugador cafetero no volverá a vestir la camiseta del conjunto azul y los motivos se relacionan con las declaraciones de Steven Gerard, quien aseguró que no respaldará a los jugadores que no tengan ambiciones en su equipo.

Seguramente el estratega está bastante molesto por la actitud que ha tenido el delantero, quien presuntamente habría bajado el ritmo de competencia y ese hecho hizo que el técnico le bajara el pulgar en cara a los retos inmediatos en la presente temporada.

Por el momento se conoce que el sudamericano le habría manfiestado los deseos de partir a los directivos y por esta situación los administradores trabajan para reactivar su venta que está tasada en 18 millones de euros.

