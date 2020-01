Endemoniado: la triple atajada de Gazzaniga de la que habla toda la FA Cup

El torneo más antiguo del mundo. Imposible no amar la FA Cup, por su historia y por los partidos que nos regala año a año.

Esta competencia que reune a los clubes de todas las categorías del fútbol inglés siempre da grandes sorpresas y complica a los más fuertes.

Pregúntenle sino al Tottenham, que no puede romper al Middlesbrough de la segunda división, que juega de local con su gente.

El conjunto de Mourinho no solo no puede anotar: está sufriendo y mucho en su propia área y si no fuese por su arquero, estaría debajo en el marcador.

Paulo Gazzaniga protagonizó una triple atajada increíble, con una jugada que comenzó desde una pelota parada.

+La triple atajada:

El argentino demostró todos sus reflejos y el por qué le dan confianza en este tipo de partidos, para poder mostrarse.

Sin dudas, también será una gran vidriera para la Selección Argentina, a la cual ya fue convocada en algunas ocasiones.

