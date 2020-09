Entiende todo: la reacción de Klopp cuando un ayudante suyo festejó la expulsión de un rival

�� Tienes uno de los mejores partidos de tu vida y tu entrenador te hace esto: Mourinho irrumpió la entrevista que Son estaba dando luego de marcarle cuatro goles al Southampton y afirmó que la figura del Tottenham fue... ¡Harry Kane! �� Segundos después, en medio de las risas, el entrenador felicitó al crack de Corea del Sur por su póker ������

