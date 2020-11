Representaba a Griezmann y tiró: "Messi es el régimen del terro"

Nada decidió guardarse Eric Olhats cuando fue consultado por la forma en la que Lionel Messi se vincula con sus compañeros del Barcelona.

Quien descrurbió el talento de Antoine Griezmann y representó al francés por varios años soltó munición muy pesada contra el crack argentino.

"Antoine llegó a un club en el que Messi tiene la mira en todo. Es tanto emperador como monarca y no recibió con buen agrado la llegada de Antoine", comenzó expresando sobre el '10'.

Luego, agregó: "Su actitud ha sido deplorable y le hacía sentir mal. Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él o estás contra él".

Y siguió: "Griezmann sólo va a intentar solucionar sus problemas en el campo, nada más. Nunca entrará en conflicto con nadie. No es lo suyo en absoluto. Y no es falta de personalidad. Le encanta el fútbol y nada más, no quiere entrar en disputas con nadie. Le he visto pasar por tantos momentos complicados que sacará adelante la situación".

Cerrando, admitió: "La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creo que genera un trauma por una adaptación negativa".

