"¿Es una ciudad?": Raúl Jiménez no sabía dónde estaba Wolverhampton

Después de un gran paso por Benfica de Portugal, Raúl Jiménez analizó las ofertas que tenía sobre la mesa y optó por sumar su primera experiencia en la Premier League. Su destino fue Wolverhampton, pero antes de concretar la transacción el delantero surgido del América protagonizó una curiosa anécdota.

"Solo conocía Londres. Con Selección me tocó ir a Newcastle y a Gales, conocía poco de Inglaterra, y de Wolves no sabía nada, ni de Birmingham. Incluso llegué y pregunté dónde jugaba Wolverhampton y me dijeron 'pues, en Wolverhampton', y dije '¿Ah, es una ciudad?", narró el atacante en una entrevista que le realizó la Embajada del país azteca que está radicada en Reino Unido.

Fuera de la broma, el goleador de los Wolves explicó qué terminó inclinando la balanza para fichar por un cuadro no tan reconocido a nivel mundial: "Fui a investigar, ver bien todo y fue una apuesta interesante que al día de hoy no me arrepiento de tomar. Llegar a un equipo recién ascendido a la Premier League y desde la primera temporada hemos hecho bien las cosas para estar entre los mejores".

El análisis de Raúl no falló. Hoy el futbolista mexicano es el más destacado del conjunto que dirige Nuno Espírito Santo. De hecho, en las primeras dos jornadas de la actual temporada se despachó con dos goles: uno frente a Sheffield United en Bramall Lane y otro contra Manchester City en West Midlands.

¿Seguirá en Inglaterra? El periodo de transferencias aún está abierto en Europa y fue claro: "Me quedan tres temporadas más. Si me quedo aquí en Wolves estaría muy contento. Sabemos que cualquier cosa puede pasar y podría haber un cambio. Estoy abierto a todo".

