Eurocopa: desde Cristiano hasta un viejo clásico, los grandes duelos de los octavos

Podría decirse que realmente a partir de mañana empezará la Eurocopa de Naciones. 16 equipo arrancarán su camino hacía el 11 de julio en Wembley, donde conoceremos al nuevo campeón del viejo continente. En unos octavos para el infarto, te traemos las claves de los duelos que no te puedes perder.

Bélgica vs Portugal, Italia vs Austria, Francia vs Suiza, Croacia vs España, Suecia vs Ucrania, Inglaterra vs Alemania, Países Bajos vs República Checa y Gales vs Dinamarca serán los próximos encuentros que tendrá una Euro cargada de figuras y donde ha llegado la hora de la verdad. Los choques más atractivos, a continuación.

Un clásico de Europa

Ingleses y germanos se miden en Wembley en un duelo cargado de historia. Desde el gol fantasma del Mundial 1966 hasta el que sufriesen los británicos en 2010, los Inglaterra vs. Alemania siempre suponen un plato fuerte para cualquier jornada. En lo que será la búsqueda de la primera Euro para el local, veremos si Joachim Low dice adiós a Die Mannschaft antes de tiempo.

El equipo de Los Tres Leones buscará quitarse la espina de Sudáfrica ante quien probablemente sea su mayor pesadilla en este fútbol de selecciones. Aquel 4-1 de hace una década es solo una pizca de lo que sufre Inglaterra cuando se mide a los germanos. Cuesta pensar en un escenario más favorable para tomarse revancha de tantos KO sufridos ante Low y compañía.

Viejos conocidos que se ve las caras y un choque de generaciones

Cristiano y Lukaku coparán los diarios cuando se midan el domingo en Sevilla. Portugués y belga se conocen de sobra por sus enfrentamientos en la Serie A, donde ambos comandaron los ataques de sus equipos con más 35 tantos cada uno. Goleador y sub goleador de la Euro buscarán el pase a cuartos con lo que se espera que sea una auténtica batalla futbolística.

Otros que se volverán a ver las caras son España y Croacia. Modric y Kovacic conocen a prácticamente todos los hombres de Luis Enrique e incluso, ya les generaron un terremoto en la última Euro. Por la última jornada de la fase de grupos de la pasada edición, los balcánicos derrotaban por 2-1 al conjunto de Del Bosque, quien fue duramente criticado por no poner a Casillas en lo que sería su último partido con La Roja.

Para terminar, tendremos un choque de estilos en Glasgow. Alguien podría pensar que un Suecia vs. Ucrania poco o nada tiene de atractivo en comparación con los duelos que acabamos de nombrar, pero lo que realmente demuestra es el choque de generaciones que vemos ahora mismo alrededor del planeta. Janne Anderssen y Andriy Shevchenko, DT de los conjunto amarillos, llevan desde 2016 puliendo a las figuras que se medirán en Escocia.

Dos de los procesos más largos del viejo continente se verán las caras en una batalla de distintos estilos donde el orden sueco se enfrentará con los últimos campeones del mundo sub 20 y su fútbol poco habitual cuando hablamos de Europa del Este. Estos son los choques que se vienen y que por nada del mundo, puedes perderte.

Lee También