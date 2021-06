Eurocopa: el positivo de Busquets puede 'dinamitar' el torneo

La burbuja de la selección española de fútbol se ha roto a solo 4 días para que el balón empiece a rodar en la Eurocopa de Naciones. Sergio Busquets ha dado positivo en coronavirus tras el amistoso frente a Portugal del pasado viernes en Madrid prendiendo las alarmas de hasta 8 selecciones que deberán intensificar sus protocolos en el arranque del torneo. ¿Será reemplazado el volante de Barcelona?

“La RFEF lamenta comunicar que su capitán Sergio Busquets ha dado resultado positivo en el último test PCR que se le ha realizado esta mañana en la concentración de la Selección nacional en Las Rozas. El resto de los integrantes de la concentración han resultado todos negativo. Tanto los trabajadores como los contactos estrechos del jugador permanecerán aislados por prevención en la concentración de la Selección nacional y se activarán rutinas de entrenamientos personalizadas”, dicta el comunicado de la Federación Española de Fútbol sobre la situación de quien llevaría la banda de capitán en los próximos encuentros.

Si bien no se ha tomado una decisión final sobre su convocatoria o no para la Euro, las normas de UEFA estipulan que España cuenta con hasta 5 días para decidir si Busquets hará parte o no de la lista de Luis Enrique. Si bien el deseo del entrenador para por esperar al volante, Martín Zubimendi de la Real Sociedad podría ser su reemplazante si el jugador del Barça no logra acortar los tiempos de recuperación.

Portugal, en cuarentena mientras los rivales esperan

UEFA teme por un brote masivo de contagios tras el amistoso del viernes que complique la participación de lusos y españoles. Es por eso que Cristiano Ronaldo y compañía se encuentra aislados a la espera de lo que serán los resultados de las PCR realizadas en las próximas horas. Ambos equipos tendrán que entrenarse de manera individual por los próximos 12 días.

Pero no terminan ahí los dolores de la cabeza para UEFA. Alemania, Francia, Hungría, Suecia, Polonia y Eslovaquia están tanto de la situación de sus rivales en la fase de grupos. Temen por un brote masivo que no sea detectado a corto plazo y que también genere positivos en sus planteles. Horas decisivas para el devenir de la Eurocopa.

