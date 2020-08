Feroz crítica a Suárez: "Hay que quitarle el respirador artificial"

Ronald Koeman asumió su rol como DT del Barcelona tras la dura derrota ante Bayern Munich por 8-2 en cuartos de final de Champions League, que significó el final del ciclo de Quique Setién.

El holandés fue contratado para reconstruir por completo el plantel y buscar con sangre joven devolver al club a los primeros planos nacionales y continentales.

En ese contexto, hizo una lista de aquellas figuras del equipo que ya no serían tenidas en cuenta para la próxima temporada, con nombres muy fuertes.

El que más ruido hizo fue el de Luis Suárez, a quien ya le habrían informado la situación pero con un manejo muy desprolijo de la dirigencia.

En El Chiringuito, siempre polémicos, debatieron sobre este tema y fue Jorge D'Alessandro quien no tuvo piedad: "A Suárez hay que quitarle el respirador artificial. Está acabado".

De igual manera, también tuvo críticas para el nuevo técnico de los culé por su forma de comunicarle al delantero que debía buscar nuevo rumbo: "Me parece lamentable. No es el día de homenajes a Suárez, estamos analizando su salida del equipo que es algo viable. Pero Koeman, tú no puedes coger el teléfono a un tío que esta en Bermudas y decirle 'no te quiero'. Koeman, coge un avión como hacían otros y vas a hablar con Suárez, le miras a los ojos y le dices 'mira, no voy a contar contigo, lo siento'. A ver que dice Suárez".

Y cerró: "Lo mismo te dice que se ve como suplente, que puede reivindicarse. Dale una segunda oportunidad pero a los ojos. Es una vergüenza. Koeman la ha cagado. Los jugadores lo tienen en la chapa ya. Si Koeman tiene la valentía de decirle eso a un campeonísimo por teléfono. Ese mensaje no se da por esa vía".

Lee También