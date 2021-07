Franck Ribery está ofuscado con la Fiorentina: “Me han faltado al respeto”

Ahora mismo, Franck Ribery se encuentra sin equipo, es agente libre y poco se sabe de lo que será su futuro, sin embargo, dejó entrever que le gustaría seguir jugando en territorio italiano. Sus declaraciones han dado para todo en el país transalpino.

El mundialista con Francia ya tiene 38n años y lo que parece es que quiere seguir en la actividad profesional, al menos, así lo dejó saber en la entrevista que dio en la televisión italiana de Toscana TV. El futbolista que tocó la gloria en el Bayern Múnich y que estuvo presente en la final del mundo de Alemania 2006, en la oportunidad en la que cayeron contra Italia tuvo su primera y única experiencia en la Serie A, con la Fiore, pero quiere más.

Y es que debido a su ruptura contractual con el equipo de Florencia, el Galo dijo, “en estos dos años de morado he dado lo mejor de mí, pero mi compromiso no ha sido reconocido". Con la Viola jugó un total de 40 partidos y por eso quedó con la sed de triunfo.

Respecto a lo que pretendía a futuro indicó que "quería quedarme un año más en la Fiorentina, así que no sé qué haré en un futuro cercano. Pero me gustaría quedarme en Italia", todo indicaría que el experimentado futbolista tiene mercado en esa liga, sin embargo, no sería en uno de los grandes o tradicionales de ese país.

"Nunca quise hablar mal de la sociedad. Digamos que el último período fue un poco difícil. Fue duro porque en las últimas tres o cuatro semanas nadie me ha llamado ni dicho nada y eso significa que me han faltado un poco el respeto”, indicó Ribery sobre lo que pasó con su contrato con la Fiorenina.

Continuó con sus comentarios sobre lo que pasó, pero dijo que quedó muy complacido en su experiencia en Florencia, “me parece que lo he dado en estos dos años no ha sido reconocido. Sin embargo, la ciudad es hermosa y sus seguidores también, así como el vestuario".

Pero ojo que lanzó un dardo respecto al presente que vive el equipo, según parece al club llegó por otras razones: “antes de que yo llegara la Fiorentina era un club importante en Italia. No pensé estar luchando por el descenso, pero en el futuro se pueden hacer cosas buenas”.

Sus polémicas declaraciones las cerró con una frase directa para un sector del equipo, pero con un mensaje de optimismo para los hinchas: “espero que la Fiorentina vuelva a niveles altos, es un club importante para toda Italia y yo vine por esto. La afición se merece más".

