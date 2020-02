El martes 25 de febrero se enfrentarán Nápoli y Barcelona por la ida de los Octavos de Final de Champions League, a partir de las 14:00hs de México, en el Estadio San Paolo.

Por un lado, Los Azules llegan al duelo en buenas condiciones, debido a que vienen de un triunfo por 2-1 ante Brescia por la Liga Italiana.

El mexicano Hirving Lozano no tuvo minutos ante Las Golondrinas. Gennaro Gattuso agotó los cambios y, finalmente, se decidió por tirar al campo a otros jugadores.

Gattuso le rompe el corazón a la afición mexicana previo al duelo con Barcelona ��



El DT de Nápoli habló esta mañana en conferencia de prensa, previo al duelo ante Barcelona, en donde se le consultó si Chucky Lozano tendrá minutos ante el equipo catalán y esto fue lo que dijo: "No. No creo que juegue".

Gennaro Gattuso es reconocido por ser una persona sincera a la hora de hablar, no anda con rodeos. Claro, esto muchas veces debe ser incómodo para sus futbolistas, pero en este caso, para Lozano. "Ahora no le estoy considerando porque estoy tomando otras decisiones", y agregó: "Él debe trabajar y mejorar para estar listo. Ahora estoy en busca de otras características y no hay espacio para él".

Hirving no ha sumado muchos minutos con Los Azules. Esto debe ser una preocupación para los aficionados mexicanos, ya que, a su selección se le vienen encuentros importantes y Chucky será tenido en cuenta por Gerardo Martino.

