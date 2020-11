Griezmann rompió el silencio y aclaró lo que dijeron su tío y su exagente sobre Messi

Recientemente, tanto el exrepresentante como el tío de Antoine Griezmann aparecieron en el centro de la escena futbolística para referirse a Lionel Messi. Y no lo hicieron de la mejor manera, por lo que se desató la polémica inmediatamente.

Esto generó un malestar generalizado y potenciado por el delicado momento futbolístico que vive el equipo ahora comandado tácticamente por Ronald Koeman, que no termina de conseguir buenos resultados y de exponer un alto vuelo futbolístico.

Como consecuencia de ello, el propio delantero francés, visiblemente molesto, decidió romper el silencio y expresarse al respecto con el objetivo de aclarar la cuestión. Lo hizo en diálogo con Jorge Valdano en el programa del exatacante argentino.

"Con Eric -su exagente- no tengo relación desde que me casé. No vino a mi boda y me enojé muchísimo. No es mi representante y no tengo relación con él. Como nadie de mi entorno habla, él opina como hace cualquiera y puede hacer mucho daño, puede crear dudas en el vestuario y en mi relación con Leo", comenzó afirmando.

"Leo sabe que tengo muchísimo respeto por él, que aprendo de él. Y luego está mi tío, que no sabe de qué va el fútbol. Viene un periodista, está contigo y quiere sacarte una frase. Yo le dije a Leo que no tengo nada que ver con ellos", profundizó Griezmann.

"Con Eric hace tres años que no hablo y ni siquiera tengo el WhatsApp de mi tío. Le dije a Leo que hablaría, aunque no me gusta, para aclarar las cosas. Necesito un poco de ayuda de todos, de aficionados, del club. Que la gente esté más suave conmigo, que no me peguen tantos palos", completó.

