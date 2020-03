Habló el agente de Lautaro Martínez: "Otros en su lugar ni dormir podrían"

Beto Yaqué, representante de Lautaro Martínez, se refirió en diálogo con Cómo Te Va al interés que existe por el delantero de parte de Real Madrid y Barcelona.

“Hemos charlado con mucha gente, pero nada más. Por ahora aquellos que me llaman no son empleados del club directamente. No hay nada formal ni serio”, expresó.

Más allá de los rumores, también más allá del parón que ha sufrido el fútbol a causa del coronavirus, el agente destacó la tranquilidad con la que su representado maneja la situación pese a su juventud.

“Se habla de que lo quiere Barcelona, RealMadrid y él está como si nada, otros no podrían dormir. Nunca te llama preguntando si es verdad o mentira lo que salió. Está enfocado en donde está, en su laburo”, aseguró.

Como expresón de deseo, y valorando el constante crecimiento de Lautaro, Yaqué concluyó: "Ojalá sea recompensado como merece su esfuerzo".

