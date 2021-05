Pedrerol asegura que la paciencia del Real Madrid se ha terminado: "Hazard está en el mercado"

Las risas con sus excompañeros anoche fueron la gota que colmó el vaso. Tras dos años cargados de lesiones, bajos rendimientos, sobrepeso y una falta de continuidad que no ha justificado los 100 millones pagados al Chelsea, el belga vive su momento más difícil en Real Madrid. A tal punto llegan las especulaciones con quien heredase el ‘7’ de Cristiano que Josep Pedrerol afirmó anoche: “Hazard está en el mercado”.

Florentino Pérez prepara una renovación de plantilla donde la llegada de Alaba y lo que puede ser la salida de Sergio Ramos son solo el comienzo. Consciente del enojo que general que existe con la estrella belga, desde Real Madrid empiezan a pensar en cómo venderlo tras solo 2 temporadas después de haber apostado todo por él.

“El objetivo es fichar a Mbappé. Hazard está en el mercado. No es intransferible y no lo era antes del mercado. No hay que regalarlo y que llegue un club que no esté metido en el big data y en las estadísticas... Es un jugador difícil de vender”, comentaba Pedrerol anoche en el Chiringuito de Jugones.

El peor contexto para una venta

Pocas cosas juegan a favor del Madrid a la hora de pensar en un Hazard fuera de España. En dos temporadas tan solo pudo jugar 40 partidos, marcar 4 goles y dar 8 asistencias en un equipo diseñado para explotarle. Con tres años de contrato vigente y un sueldo de 13 millones, son pocos quienes en el contexto que vivimos pueden apostar por su fichaje.

El primero (o único) que se nos viene ahora mismo a la cabeza es un PSG que sabe del deseo de Mbappé por vestir de blanco. Con los franceses obligados a negociar para sacar algo de dinero, no sorprendería la idea de un intercambio por Hazard a principio de temporada. Recordemos además que el belga fue uno de los deseos de Al-Khelaiffi durante varios años.

“Hazard está en el mercado”, anunciaba anoche Pedrerol sobre un jugador por el que cuesta pensar que lleguen ofertas similares a lo que se pagó al Chelsea 24 meses atrás. ¿Renunciará Zidane al belga por contar con Mbappé?

