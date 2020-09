Hirving Lozano sería el arma secreta de Gennaro Gattuso en Nápoli

Hirving Lozano no ha tenido su mejor temporada futbolística en Nápoli. El elemento mexicano ha disputado muy pocos minutos desde la llegada de Gennaro Gattuso al banquillo, quien nunca llegó a confiar al cien en el futbolista. Además, tuvieron algunas discusiones durante un entrenamiento, pero lo solucionaron.

De todas maneras, el Chucky continuará en Los Azules y, según el diario Il Mattino, sería el arma secreta del equipo para la siguiente temporada, siendo uno de los futbolistas claves en el planteo táctico del exfutbolista y campeón del mundo con Italia.

"Está verdaderamente convencido de que el mexicano podría ser el arma secreta del próximo Nápoli. Y no es que piense así solo ahora, después de haber presenciado el cara a cara entre Giuntoli y Raiola en el que el director deportivo explicó que el ex del PSV no se mueve de aquí a menos que llegue una oferta faraónica (de la que no hay ninguna), lo creyó desde finales de junio en adelante, cuando lo intentó una y otra vez: desde fuera, falso nueve, derecha e izquierda", destacó.

Es por esto que Hirving podría volver a ser lo que fue siempre, un jugador desequilibrante, decisivo, goleador, asistidor y referente. Esa clase de futbolista que surgió de Rayados y que la rompió en PSV, solo necesita la confianza de su entrenador y poder tener muchos minutos dentro del campo.

No hay dudas de que Lozano tiene todas las condiciones para ser uno de los jugadores de elite mundial. Cabe resaltar que, para este mercado de pases, el extremo fue seguido por grandes clubes como Barcelona, Milan, Newcastle, entre otros.

