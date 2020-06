Imposible no quererlo: Papu Gómez contó su promesa si Atalanta gana la Champions

❌ Nunca ganó una Champions League. . ❌ Nunca ganó un Balón de Oro. . ❌ Lo quiso el Real Madrid de los Galácticos, le ofrecieron millones de euros pero rechazó la oferta.. . ����✔ Siempre priorizó a la selección italiana por sobre todas las cosas y ganó la Copa del Mundo en 2006.. . . �� Jugó 786 partidos (23 temporadas) en la Roma, se ganó el corazón de sus hinchas y actualmente es el ídolo máximo de su ciudad. El mundo del fútbol lo respetará por siempre.

