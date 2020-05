Insólito: el agente de Haaland reveló por qué no fichó por Juventus

Erling Haaland, sin dudas, ha sido la mejor aparición de la temporada 2019/20. Alertó al mundo de su talento en el Mundial Sub 20 del año pasado, la rompió en el Red Bull Salzburg y ni en su salto al Borussia Dortmund ha parado de marcar goles. Hasta en el regreso en plena pandemia del COVID-19 ha marcado el centrodelantero de diecinueve años, que lleva 41 goles en el calendario deportivo.

A comienzos de año, al Borussia Dortmund le salió veinte millones de euros. Ahora está valuado en 72 millones. Y eso que bajó ocho millones por el parate del fútbol en los últimos dos meses. Realmente, como tantos otros, el club alemán ha hecho uno de los mejores negocios de los últimos años y Mino Raiola, representante del noruego y uno de los agentes más famosos del deporte, ha hecho declaraciones que sorprendieron en Italia.

En una entrevista con La Reppublica, Raiola respondió si nada menos que la Juventus pudo haber fichado a Haaland antes de recalar en la Bundesliga, donde tuvo varias ofertas entre sus manos para salir de Austria. Sí, pero las ofertas que le daba uno de los clubes más importantes de Italia al delantero, definitivamente, no eran las mejores que podía encontrar en el mercado de pases.

El representante aseguró que la ida de la Vecchia Signora era ponerlo a uno de los máximos goleadores de la temporada 2019/20 en la Sub 23, es decir, el equipo filial lejos del primer plantel. Además, hasta aseguró: "Si no iba al Sub 23, hubiera sido suplente de Gonzalo Higuaín", dijo para remarcar que no era una posibilidad para Maurizio Sarri, hoy entrenador del líder de la Serie A.

Por último, Raiola informó que Haaland hasta visito el Juventus Stadium en medio de las negociaciones que se dieron a fines del año pasado y antes que firme por Borussia Dortmund. Y pensar que ahora el noruego podría ser compañero de ataque de Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala. ¡Insólito!

