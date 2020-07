Iván René Valenciano dice que si fuera dueño de un club no compraría a James

Finalizó la última temporada de España y el colombiano James Rodríguez logró consagrarse con el Real Madrid. Pese al título conseguido, el mediocampista no tuvo el final que deseaba y sobre las fechas finales del certamen, el jugador fue relegado por el técnico, Zinedine Zidane.

En cara al siguiente mercado de pases, han aparecido varios equipos, quienes pretenden hacerse con los servicios del ex-Envigado y ante este hecho, Iván René Valenciano emitió una crítica bastante dura contra James en lo que fue el último programa de ESPN Radio Colombia.

"Hoy James no tiene un valor de mercado monetariamente. No tiene un valor, yo siendo dueño de un club no pagaría, lo pediría a préstamo", sostuvo el Bombardero.

"YO SIENDO DUEÑO DE UN CLUB NO COMPRARÍA A JAMES, LO PEDIRÍA A PRÉSTAMO"#ESPNRadioColombia | Iván René Valenciano explicó las razones por las que no compraría a James Rodríguez.

Valenciano remarcó que antes de que su futuro equipo compre su pase, el cafetero debe demostrar todo su talento para asegurar su transferencia.

"Busco otro jugador mucho más joven que sea más redituable para mi y lo compro por esa plata. No estoy hablando de la calidad futbolistica de James, es un gran jugador. Estoy hablando de la parte monetaria", sentenció.

