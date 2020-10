Justiciero: Wolves apareció en favor de Raúl Jiménez y trolleó a Virgil Van Dijk en Twitter

Antes del partido entre la Selección de México y Holanda en Ámsterdam, Virgil Van Dijk lanzó una desafortunada frase que retumbó en el territorio azteca. Se refirió a los futbolistas más importantes que tiene la nómina del Tri y omitió a Raúl Jiménez, quien hoy en día está por encima de sus compañeros.

"Conozco a Hirving Lozano, pero me dijeron que no va a estar. También a Chicharito Hernández...", comentó el elemento de Liverpool durante una conferencia de prensa en los Países Bajos. Ahí fue cuando inició la polémica por no haber mencionado al atacante de Wolverhampton.

Frente a eso, llegó la reacción por parte del surgido en el América. "No pasa nada, yo me quedo con el gol que les hice en aquel partido. Durante la entrevista, tal vez no se acordó de mí, o no me conoce. No pasa nada. Yo estoy haciendo lo mío en mi equipo para que, si más adelante me conoce, sea por mis goles", aseguró el atacante en una plática que tuvo con Azteca Deportes.

Pero no fue el único que se encargó de la estrella del Liverpool. Tomando como punto de partida las declaraciones de Raúl, la cuenta oficial de Wolves en Twitter se burló del defensa neerlandés. "Definitivamente, ese día Virgil no lo vio", publicó el usuario del club de West Midlands con un foto.

El próximo miércoles 7 de octubre, a partir de las 13:45 horas de nuestro país, tendrán la oportunidad de verse dentro del terreno de juego del Johan Cruyff Arena.

