Juventus salió a jugar y se quedó con los puntos porque Napoli no viajó

Este domingo, Juventus y Napoli tenían que encontrarse frente a frente en uno de los encuentros más relevantes de la fecha bajo la órbita de la máxima categoría del fútbol italiano.

Sin embargo, las autoridades no le permitieron viajar al equipo comandado tácticamente por Gennaro ivan Gattuso. ¿El motivo? La aparición de contagios de coronavirus dentro del plantel.

El equipo de Andrea Pirlo para el #JuveNapoli. pic.twitter.com/UplvQacNMb — JuventusFC (@juventusfces) October 4, 2020

De todos modos, el partido no se suspendió. ¿Entonces? Los de Andrea Pirlo se presentaron a jugar igual, confirmando una alineación titular y saliendo al campo de juego como si todo fuese normal.

Por supuesto, la escuadra visitante nunca apareció en el Juventus Stadium de la ciudad de Turín. No porque no quisieran sino porque no tuvieron la posibilidad de hacerlo.

A la espera del comunicado de la #SerieAxESPN...



✍�� Napoli no se presentó al partido en Turín



✍�� Juventus salió al campo para no ser sancionado



✍�� El partido se le da por ganado 3-0 a los de CR7, pero el resultado será apelado



✍�� No hubo suspensión oficial pic.twitter.com/J7rcvSDySf — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2020

Como consecuencia de ello, el último campeón de la Serie A de Italia se terminó quedando con los puntos de la manera más sencilla que se pueden conseguir: sin transpirar ni una gota.

Una situación realmente insólita pero no del todo inédita en tiempos de coronavirus. Pero sí que es una pena: se hubiese tratado de un partido de esos que todo el mundo quiere ver.

