Koeman le contestó a Griezmann: "El entrenador manda"

Siendo una de las principales figuras en lo que fue la victoria de la Selección de Francia ante Croacia, Antoine Griezmann habló con los medios de comunicación y no dudó en elogiar a Didier Deschamps, actual entrenador de Los Galos.

"Me siento bien, me encuentro bien. El entrenador sabe dónde ponerme y, por lo tanto, me beneficio de ello, así como de la confianza que me brindan también mis compañeros", manifestó el futbolista del Barcelona, exteriorizando que se encuentra más que a gusto con la posición en la que el DT del combinado nacional lo posicionó.

Este viernes, consultado por los dichos de su dirigido, Ronald Koeman habló sobre las palabras de Griezmann y manifestó: "Cada uno tiene derecho a decir cosas. Sabemos que este tipo de cosas pueden pasar. Estuve hablando con Antoine ayer por la tarde no por lo que ha dicho. Hablamos sobre su posición y sobre el rendimiento del jugador".

Exteriorizando algunas de las palabras que le transmitió al atacante francés, el director técnico neerlandés continuó: "Le dije que yo busco lo mejor para el equipo y si pienso que su posición es por la derecha con libertad, porque no juega en banda juega más adentro, y puede jugar de 10 y de 9, y al final decido yo lo que es lo mejor para el equipo, y luego cada jugador tiene que sacar el máximo rendimiento".

Dando el tema por terminado y dejando en claro que no tiene ningún tipo de problema con Griezmann, Koeman completó: "No quiero seguir hablando de individualidades. No tengo ningún problema con Antoine. El entrenador manda y el jugador tiene que sacar su máximo rendimiento. Lo ha podido hacer mejor en alguna jugada y eso es lo que tenemos que mejorar".

