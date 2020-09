La denuncia de Mourinho en Europa League: "Sentí que algo andaba mal"

Siguiendo a paso firme y de forma contundente su inicio de temporada 2020/2021, Tottenham disputó un nuevo encuentro correspondiente a la Europa League el pasado jueves. El rival de turno para los Spurs, en este caso, fue KF Shkëndija Tetovo, un modesto equipo de Macedonia.

Cumpliendo con su compromiso y sin muchas complicaciones de por medio, los comandados por The Special One tuvieron un partido positivo y se impusieron ante su contrincante por 3 a 1. Superando una nueva fase, la institución de Inglaterra finalmente accedió a los famosos play-offs, donde enfrentará a Maccabi Haifa el próximo jueves.

Tottenham Hotspur vs Maccabi Haifa Argentina: 01/10 16:00 horas Chile: 01/10 16:00 horas Colombia: 01/10 14:00 horas Peru: 01/10 14:00 horas Mexico: 01/10 14:00 horas Estados Unidos: 01/10 12:00 horas PT / 01/10 15:00 horas ET

Para sorpresa de los protagonistas, una vez culminado el cotejo ante el elenco de Macedonia, el DT portugués subió una postal donde se lo puede ver posando bajo uno de los arcos del partido e intentando tocar el travesaño del mismo. "Pensé que había crecido, pero me di cuenta de que el arco era 5 centímetros más bajo", escribió.

Más tarde, exteriorizando que en la previa los porteros del Tottenham se dieron cuenta que algo andaba mal cuando salieron a calentar al campo de juego, Mou afirmó que el tamaño de los arcos había sido achicado y completó: "Yo no soy arquero, pero conozco el fútbol desde que era un niño y sé que, cuando me paro ahí y estiro los brazos, hay cierta distancia. Así que, cuando me puse ahí abajo, sentí inmediatamente que había algo mal. Además, los arqueros, que fueron los que se dieron cuenta, pasan horas y horas en el arco, así que saben mejor que nadie cuándo no tienen las dimensiones correctas".

