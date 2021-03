La explicación de Haaland al cruce con Bono después de Borussia Dortmund-Sevilla

Este martes, en el Signal Iduna Park, Borussia Dortmund eliminó al Sevilla y clasificó a los cuartos de final de la Champions League.

La gran imagen de la jornada fue la de Erling Haaland, quien llegó a los veinte goles en el certamen continental, y su enfrentamiento con Bono.

Después de su segundo gol, el centrodelantero noruego se lo gritó en la cara al arquero del Sevilla y todo los jugadores del club español se le fueron al humo.

Tras el encuentro, Haaland habló en rueda de prensa, le preguntaron justamente por esa jugada y le bajó los humos a la situación.

"Fallé y se burló. Entonces lo volví a tirar, lo marqué y ya no se burló. Cuando me gritó en la cara en el primer penalti pensé ‘más me vale marcar otro gol’ y eso fue lo que pasó así que genial. Esto es normal en este mundo", aseguró.

Está loco y es un robot. No sabemos cuál adjetivo lo resume más.

