La frase de Mbappé sobre Messi cuando competían por la Bota de Oro

Kylian Mbappé supera todo tipo de lógica. Lo que el joven jugador francés está logrando a nivel mundial es increible.

Con tan solo 21 años ya fue campeón del mundo como figura de su selección, y en el PSG la rompe en todos los partidos.

Rompe récords y tiene números que están a la altura de los mejores y experimentados jugadores del momento, como Messi y Cristiano Ronaldo.

Justamente sobre el argentino, a quien enfrentó en octavos de final de Rusia 2018 entre otros duelos, habló en una entrevista con France Football.

Pasa que Dembelé, compatriota suyo, le reveló que el astro del Barcelona estaba atento a sus movimientos en una temporada que ambos pelearon por ser máximos goleadores: "Sé que Messi me estaba mirando. Me di cuenta que podía pelear por el título de Bota de Oro. Pero enfrente estaba Messi. Había días en los que marcaba tres goles y el luego hacía cuatro. Recuerdo que se lo comenté a Ousmane Dembélé. No era posible, ¿lo hace a propósito?".

A nada de que comience un nuevo mercado de pases, seguramente al atacante le lloverán, una vez más, miles de ofertas. ¿Será alguna de Barcelona?

